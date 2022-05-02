Президент Владимир Зеленский отметил, что переговоры с Нэнси Пелоси были предметными и многоаспектными.

США будут предоставлять Украине широкую экономическую, военную и гуманитарную поддержку. Вашингтон будет поддерживать Киев, пока Россия не будет побеждена.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пишет The New York Times.

"Америка будет поддерживать Украину, пока победа не будет одержана", - сказала Пелоси в воскресенье после визита в нашу страну.

Пелоси отметила, что была тронута встречей с президентом Украины военного времени, назвав Зеленского "блестящим". Она описала их трехчасовую встречу как "замечательный мастер-класс по лидерству".

Она рассказала, что начала встречу с Зеленским с цитирования американского революционера Томаса Пейна. "Время нашло нас, — писал он в 1776 году. — Мы верим, что настало время Украины", — сказала Пелоси. Эта борьба, добавила она, поможет сохранить демократию во всем мире.

Комментарий Зеленского о встрече с Пелоси

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что переговоры с Пелоси были предметными и многоаспектными. "В частности, об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике, политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Пелоси за возрождение исторической программы ленд-лиза, а также за подготовку большого пакета помощи Украине на $33 миллиарда. "Обсудили конкретные направления - как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу", - рассказал глава государства.

Также Зеленский и Пелоси обсудили усиление санкций против России, которые могли бы "наиболее эффективно побудить ее к прекращению войны", и ограничение любых возможностей РФ обходить санкции.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 1 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Это первый визит официальной делегации США в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

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