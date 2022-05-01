Формирование перечня потребностей ВСУ, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли "сверили часы" относительно поставок вооружения Украине.

Об этом говорится в сообщении Залужного в социальной сети Facebook.

"Сегодняшний телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем", - подчеркнул Залужный.

Он отметил, что искренне благодарен американским партнерам за помощь, благодаря которой украинские военные продолжают защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

"Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", - добавил Залужный.

"Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. Несмотря на всю сложность ситуации, мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине оборонную помощь еще на 800 млн долларов. В этом пакете предполагалось передать Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 18 гаубиц и защитное снаряжение от химических атак, 200 бронетранспортеров M113, 10 контрбатарейных радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 тыс. наборов бронежилетов и шлемов.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его размер составит 800 млн долларов.

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