Во время переговоров Блинкен возвращение американских дипломатов в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого обсудили помощь Украине помощи в размере 33 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Госдеп США.

"Секретарь подчеркнул твердой поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен сообщил Кулебе о возвращении американских дипломатов в Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе и планы как можно скорее вернуться в Киев.

Кулеба и Блинкен во время телефонного разговора обсудили обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу о предоставлении безопасности, экономической и гуманитарной помощи в размере 33 миллиардов долларов.

"Я подчеркнул на последних шагах США в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой неспровоцированной войны Кремля", - прокомментировал разговор Блинкен в Twitter.

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины Конгресс США готов поддержать запрос президента Джо Байдена на выделение $33 млрд помощи Украине.

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