Нэнси Пелоси поблагодарила украину за борьбу и подчеркнула, что США "будут рядом", пока эта борьба не закончится.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как сообщается в Telegram президента, встреча состоялась в Киеве.

Зеленский встретил Пелоси и американскую делегацию перед зданием Офиса президента на Банковой. Впоследствии они зашли в здание для проведения переговоров.

Президент подчеркнул, что США являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Пелоси поблагодарила Украину за борьбу и подчеркнула, что США "будут рядом", пока эта борьба не завершится.

Как отмечается на сайте главы государства за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США орденом княгини Ольги.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого обсудили помощь Украине помощи в размере 33 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: