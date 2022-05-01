Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщается в Telegram президента, встреча состоялась в Киеве.
Зеленский встретил Пелоси и американскую делегацию перед зданием Офиса президента на Банковой. Впоследствии они зашли в здание для проведения переговоров.
Президент подчеркнул, что США являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ.
Он поблагодарил Соединенные Штаты за помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
В свою очередь Пелоси поблагодарила Украину за борьбу и подчеркнула, что США "будут рядом", пока эта борьба не завершится.
Как отмечается на сайте главы государства за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США орденом княгини Ольги.
Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, во время которого обсудили помощь Украине помощи в размере 33 миллиардов долларов.