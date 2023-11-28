Кроме того, спутник якобы зафиксировал пришвартованные авианосцы на военно-морской базе.

Северная Корея заявила, что ее спутник-шпион сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США.

Как сообщают Yonhap и KCNA, КНДР утверждает, что ее военный спутник-шпион сделал фотографии Белого дома, Пентагона и атомных авианосцев, пришвартованных к военно-морской базе США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын просмотрел снимки и получил оперативный отчет от пхеньянского Главного Центра управления Национальной администрации аэрокосмических технологий (NATA).

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По данным СМИ, спутник-шпион также сфотографировал военно-морскую базу Норфолк, верфь Ньюпорт-Ньюс и аэродром в Вирджинии. На снимках якобы замечены четыре атомных авианосца ВМС США и британский авианосец. При этом Северная Корея не обнародовала фотографии, сделанные ее спутником-шпионом.

"Спутник-шпион" КНДР: что известно

22 ноября 2023 года в Северной Корее заявили, что успешно вывели на орбиту новый "спутник-шпион". В тот же день в КНДР утверждали, что Ким Чен Ын видел снимки американских военных объектов на Гуаме. Разведывательные агентства Южной Кореи отмечали, что для запуска спутника Пхеньян получил помощь от Москвы.

Примечательно, что после того, как КНДР проигнорировала предупреждение о запуске в космос "спутника-шпиона", Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с Севером, принятой в 2018 году. Это означает, что Сеул усилит наблюдения вдоль укрепленной границы с КНДР.

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