Эти снимки были сделаны новым "спутником-шпионом" КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил спутниковые снимки с нового "спутника-шпиона". На них зафиксированы, в частности, американские военные базы, расположенные в Южной Корее.

Об этом пишет Reuters. Северокорейский диктатор смог получить снимки военных баз США и Южной Кореи в районе Сеула, а также близ других городов: Мокпо, Кунсана, Пхентхэка и Осана. Отмечается, что снимки спутник сделал утром в пятницу, 24 ноября.

"В субботу Ким еще раз посетил центр управления, чтобы изучить дополнительные фотографии, сделанные утром в различных целевых регионах Южной Кореи: Чинхэ, Пусан, Ульсан, Пхохан, Тэгу и Каннын. На одном из снимков был изображен американский авианосец "Карл Винсон", который во вторник прибыл в порт южнокорейского города Пусан", – говорится в материале.

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Кроме того, Ким Чен Ын ознакомился со снимками военно-морской базы США Перл-Харбор и базы ВВС Хикэм, которые спутник сделал утром в субботу, пролетая над Гавайями.

"Спутник-шпион" КНДР: что известно

22 ноября 2023 года в Северной Корее заявили, что успешно вывели на орбиту новый "спутник-шпион". В тот же день в КНДР утверждали, что Ким Чен Ын видел снимки американских военных объектов на Гуаме. Разведывательные агентства Южной Кореи отмечали, что для запуска спутника Пхеньян получил помощь от Москвы.

Примечательно, что после того, как КНДР проигнорировала предупреждения о запуске в космос "спутника-шпиона", Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с Севером, принятого в 2018 году. Это значит, что Сеул усилит наблюдение вдоль укрепленной границы с КНДР.

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