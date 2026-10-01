Одно из крупнейших озёр Греции почти исчезло: что происходит

Площадь водной поверхности сократилась с 34,4 кв. км в 2016 году до всего лишь 2,7 кв. км.

Озеро Коронея на севере Греции, которое в свое время было пятым по площади озером страны, сократилось до менее чем одной десятой части своего прежнего размера. Об этом свидетельствуют данные Национальной обсерватории Афин, пишет The Independent.

Отмечается, что ещё десять лет назад Коронея была охраняемой водно-болотной территорией, где обитали тысячи перелётных и водоплавающих птиц, в частности фламинго. Благодаря этому озеро привлекало туристов, рыбаков и местных фермеров.

"Мы знали это озеро в его лучшие времена, с рыбаками, большим количеством воды, замечательным парком и прекрасными пейзажами с птицами. Сегодня то, что мы видим, вызывает разочарование", – сказал Костас Хацивулгаридис, глава прибрежной общины Агиос-Василиос.

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Сейчас же от большого озера остались лишь отдельные мутные пруды. А обнажившееся дно озера – это огромная илистая равнина, потрескавшаяся и обесцвеченная годами палящего солнца.

Спутниковые снимки показывают, что площадь водной поверхности сократилась с 34,4 кв. км в 2016 году до всего 2,7 кв. км.

Учёные связывают стремительное обмеление прежде всего с многолетним дефицитом осадков и повышением температуры воздуха.

"Главным фактором снижения уровня озера, безусловно, является годовое количество осадков в его водосборном бассейне, которое в среднем составляло около 400 миллиметров как минимум в течение последних пяти лет. Это примерно на 150 миллиметров меньше, чем в предыдущие десятилетия", – сказал Димитрис Пападимос, руководитель отдела управления водными ресурсами и изменения климата в Национальном центре водно-болотных угодий.

В то же время, по его словам, из-за высокой температуры увеличилось испарение воды – примерно на 100–150 мм в год. К тому же годы с низким количеством осадков и жарой выше среднего уровня испарили не только воду из озера, но и из источников, которые ранее его питали.

Ситуацию усугубляет и деятельность человека. Фермеры, которым отчаянно нужна вода для скота и урожая, уже давно используют озеро, чтобы компенсировать недостаток осадков.

Еще в 2013 году суд Европейского Союза признал, что Греция не обеспечила надлежащую защиту Коронеи от чрезмерного орошения, незаконного бурения скважин и загрязнения. Поэтому генеральный секретарь по водным ресурсам Министерства окружающей среды Греции Петрос Варелидис заявил, что в настоящее время введен усиленный мониторинг для сокращения орошения.

Нагревание Мирового океана

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Мировой океан поглотил рекордные 23 зеттаджоуля тепла – почти в 40 раз больше энергии, чем человечество использовало за тот же период.

Накопление тепла происходит на фоне масштабных изменений морской среды. С 1999 года уровень Мирового океана повышается примерно на 3,8 мм в год, а в период с 2012 по 2025 год скорость роста увеличилась до 4,2 мм в год. Кроме того, за последние 40 лет кислотность океана возросла на 17 %.

Океаны поглощают около трети выброшенного человечеством углекислого газа и примерно 90 % дополнительного тепла, удерживаемого парниковыми газами.

Особенно заметны эти процессы в Европе, которая нагревается примерно вдвое быстрее, чем в среднем по миру. В Средиземном и Чёрном морях фиксируются рекордные морские тепловые волны, причём повышенная температура сохраняется даже на значительной глубине. Средиземное море в целом нагревается примерно на 0,32 °C за десятилетие.

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