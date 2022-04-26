Кроме того, министр обороны Германии убеждена, что ее страна найдет путь к своей новой роли в мировой безопасности.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время саммита на американской авиабазе "Рамштайн" заявила, что Берлин предоставит Украине 30 зенитных танков Gepard.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Германии, кроме того, Ламбрехт убеждена, что ее страна найдет путь к своей новой роли в мировой безопасности.

Как писал ранее Spiegel со ссылкой на собственные источники, скорее всего ВСУ так же будут учиться работать с артиллерийской системой Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды намерены поставить украинской армии.

Напомним, что сегодня в "Рамштайне" на встрече министров обороны 40 стран-союзников говорят о нынешней ситуации на украинском фронте, вооружении Украины и послевоенном восстановлении нашей страны.

Ранее немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

За отказ поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

Справка УНИАН. ЗСУ FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 м.

Базируются на шасси, подобном шасси танка Leopard, но корпус имеет более тонкую броню. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами. Боекомплект — 310 унитарных снарядов, в том числе 20 бронебойных подкалиберных.

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