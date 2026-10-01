Украина призвала США ударить санкциями по создателям российского аналога Starlink

РФ планирует начать работу своей новой системы уже в 2027 году.

Украина призвала США ввести санкции против ряда российских организаций, которые причастны к созданию спутниковой системы "Рассвет". Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник, пишет Reuters.

Сеник рассказал журналистам, что Россия быстро расширяет сеть спутников "Рассвет", отметив, что ее цель начать работу в 2027 году создаст серьезные риски для Украины. Он также предупредил, что в случае запуска этой сети к концу этого года РФ сможет использовать её для наведения своих ракет и дронов на украинские цели в режиме реального времени.

"Если эти структуры не будут подвергнуты санкциям, это фактически сделает эту программу возможной для России, и это изменит правила игры", - подчеркнул Сеник.

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Также временный поверенный по делам Украины в США отметил, что Киеву необходимо получить около 300 дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot к зиме. Он добавил, что Россия производит более 100 баллистических ракет в месяц.

"Рассвет" работает на высоте около 500 км

Ранее Россия подтвердила работоспособность своей спутниковой связи "Рассвет" с орбиты высотой 500 километров. Хотя российская спутниковая группировка и не вышла на запланированную орбиту высотой 800 км, но испытания спутниковой связи с участием реальных пользователей в Заполярье подтвердили работоспособность системы.

Как писал "Милитарный", несоответствие первоначально заявленным планам не создаст технических проблем для работы "Рассвета", что подтверждают испытания в Ненецком автономном округе. Также нельзя исключать, что нынешняя высота является лишь промежуточной, и спутники впоследствии возобновят подъем.

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