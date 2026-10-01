Samsung представила свои первые наушники открытого типа: в чем их фишка

Аналогичные наушники уже есть в ассортименте Sony, Nothing, Huawei и других брендов.

Компания Samsung анонсировала новые беспроводные наушники Galaxy Buds On – первую модель бренда в формате открытых наушников с креплением-клипсой. Подобный формат уже используют Sony, Nothing, Huawei и другие производители.

Galaxy Buds On заметно отличаются от обычных Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro. Вместо размещения внутри слухового канала наушники фиксируются непосредственно на ухе. Такой формат рассчитан на более комфортное длительное использование, не ощущая нагрузки, пишет PhoneArena.

Samsung оснастила новинку двумя динамиками TwinBoost и технологией Audio Leakage Reduction, которая должна уменьшать утечку звука наружу. За обработку аудио отвечает процессор Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform, а усилитель выполнен по схеме Class D.

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Для звонков предусмотрены три встроенных микрофона, датчик вибрации костной проводимости и технология Intelligent Clear Call. Такая система, уверяет производитель, обеспечивает четкость речи даже в шумных помещениях и на улице при сильном ветре. Заявленное время автономной работы составляет до 9,5 часа.

Продажи Galaxy Buds On в Южной Корее начнутся 27 октября, а чуть позже новинка доберется до США и Европы. На родине Samsung за наушники просят 300 тысяч вон, или примерно 220 долларов. Таким образом, новинка расположилась по цене между Galaxy Buds 4 и Galaxy Buds 4 Pro.

Ранее эксперты назвали пять наушников по цене дешевле $50, которые могут заменить дорогие модели. Среди них можно встретить как устройства от известных компаний, так и менее популярных брендов.

УНИАН рассказывал, что люди снова возвращаются к проводным наушникам – и дело не только в ностальгии. Главное преимущество проводных наушников очевидно: их не нужно заряжать и постоянно следить за уровнем заряда.

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