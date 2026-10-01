Одна из самых богатых стран ЕС массово закрывает приюты для беженцев

Украинцев, которые до сих пор не нашли собственное жилье, разместят в оставшихся приютах.

Финское миграционное ведомство сократит сеть центров приема просителей убежища по всей стране. Как пишет Yle, к концу февраля должны прекратить работу восемь таких учреждений, столько же уже закрыли в течение 2026 года.

Таким образом, количество подразделений системы приема в Финляндии сократится примерно вдвое. В начале июня в Финляндии работали 30 центров для взрослых, 13 учреждений для несовершеннолетних и два подразделения для содержания людей под стражей.

Руководитель отдела по приему беженцев Элина Нурми объясняет сокращение падением числа людей, пользующихся системой. По её словам, количество украинцев, бегущих от войны в Финляндию, не растёт, а число просителей убежища из других стран сократилось. В то же время часть людей, ранее проживавших в государственных центрах приёма, уже переехала в арендованное жильё.

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Ситуацию также изменили новые правила, вступившие в силу в сентябре. Теперь услуги для соискателя убежища прекращаются через три месяца после получения вида на жительство, если у человека уже есть разрешение на переезд в арендованное жилье. Аналогичное правило действует для лиц с временной защитой – в частности, украинцев.

Yle отмечает, что после закрытия центров их жильцов будут переселять в другие учреждения, где есть свободные места, если они не переедут в собственное жилье. По словам Нурми, при таких перемещениях учитываются пожелания людей и их связи с конкретным населенным пунктом – например, работа или учеба. В то же время удовлетворить все пожелания удается не всегда.

Украинцы в Финляндии

Как писал УНИАН, украинские беженцы массово покидают Финляндию, отдавая предпочтение другим странам ЕС из-за трудностей с трудоустройством и языкового барьера.

Многие украинцы рассказывают о неудачных попытках найти работу, поскольку даже на фермах работодатели требуют знания финского языка. По данным МВД Финляндии, из примерно 90 тысяч украинцев по состоянию на начало года в стране оставалось около 50 тысяч. Остальные переехали в другие страны ЕС или вернулись в Украину.

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