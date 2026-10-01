Россия нанесла удар по Институту ядерных исследований в Киеве: там находится реактор

Сам реактор и системы, важные для безопасности, не пострадали.

30 сентября российский БПЛА нанес удар по территории Института ядерных исследований, где расположен киевский исследовательский реактор (ВВР-М).

Как сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины – Госатомрегулирование, пожар, возникший в результате атаки, был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

"Сам реактор и системы, важные для безопасности, не пострадали. Изменений радиационного фона не зафиксировано, его показатели находятся в пределах естественного фона (0,16–0,20 мкЗв/ч) и не изменялись", – говорится в сообщении.

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В инспекции напомнили, что с целью снижения радиационных рисков с февраля 2022 года реактор находится в остановленном состоянии с полной выгрузкой активной зоны. Его эксплуатация ограничивается регламентным обслуживанием систем, важных для безопасности.

Там также пояснили, что реактор ВВР-М используется в качестве источника нейтронов для фундаментальных и прикладных исследований в области ядерной физики.

"Следовательно, удар БПЛА по территории Института ядерных исследований – это атака на мирную ядерную установку, выполняющую исключительно научную и исследовательскую функцию, и представляет собой очередное циничное пренебрежение со стороны России международно признанными принципами и нормами ядерной и радиационной безопасности, а также военное преступление", – подчеркнули в Госатомрегулировании.

Российские атаки на Киев – последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 октября российский дрон поразил Южный мост в Киеве. Именно в этот момент по нему на открытом участке пути проезжал поезд метро. Люди не пострадали. При этом поезд доехал до правого берега, преодолев открытый участок пути через мост, до станции "Выдубичи", где пассажиров высадили. Очевидцы не знают, поврежден ли поезд. Далее движение по зеленой ветке продолжил другой поезд. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух попаданиях БПЛА вблизи опорной части Южного моста.

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