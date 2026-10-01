Песков анонсировал выступление Путина на Валдае, которое 'ждет весь мир'

Обычно на этом мероприятии Путин рассуждает о войне против Украины, отношениях с Западом и международной безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин выступит с речью на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и добавил, что это выступление якобы ожидают во всем мире, пишут российские СМИ. "Очень важные заявления, все будут ждать этого мероприятия", – анонсировал он.

По словам представителя Кремля, речь на "Валдае" входит в число ежегодных выступлений диктатора, которые привлекают большое внимание международного сообщества.

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"Президент традиционно выступит. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которого ждет весь мир", – сказал Песков.

Выступления Путина на "Валдае"

Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", где выступает с речью и отвечает на вопросы участников. В ходе этих мероприятий он затрагивает темы войны против Украины, отношений с Западом, международной безопасности и формирования многополярного мира.

Недавно Путин перенес ежегодную встречу клуба "Валдай" из Сочи в Москву из-за угрозы со стороны украинских беспилотников.

На смене места проведения мероприятия настояли службы безопасности из-за опасений возможных атак.

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