Экс-канцлер Германии Герхард Шредер является членом правления российской государственной компании "Роснефть" и не жалеет о своей политике в отношении РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил призыв Европарламента ввести санкции в отношении Герхарда Шредера из-за его отказа уволиться с руководящих должностей в российских энергетических компаниях.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, пишет Politico.

По словам Шольца, решение немецкого парламента на этой неделе лишить Шредера его оплачиваемого налогоплательщиками офисного помещения в Берлине было "последовательным и правильным", и оно будет реализовано. Но Шольц подчеркнул, что наказания для бывшего канцлера быть не должно.

"Я не считаю, что сейчас нужно что-то другое. Было бы лучше всего, если бы Герхард Шредер ушел в отставку со своих постов", – ответил Шольц.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 мая, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против европейцев, которые все еще входят в советы директоров крупных российских фирм. Речь идет, в частности, о российском лоббисте Герхарде Шредере, а также бывшем главе МИД Австрии Карин Кнайсль, которая является членом наблюдательного совета "Роснефти" и запомнилась общественности своими танцами с Путиным.

Герхард Шредер является членом правления российской государственной нефтяной компании "Роснефть", зарабатывая на ней, согласно общедоступным данным, $600 тыс. в год. В феврале он также был выдвинут в состав совета директоров российского газового монополиста "Газпром".

Вскоре после начала войны в Украине сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста из-за его отказа уйти со своих постов в российских компаниях.

Несмотря на то, что бывший немецкий канцлер сейчас потеряет свое офисное помещение, он все еще будет получать ежемесячное пособие в размере 8300 евро.

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