Правительство страны одобрило поставки современных гаубиц со складов Бунденсвера.

Федеральное правительство Германии одобрило поставки Украине 7 гаубиц Panzerhaubitzen 2000 со складов Бундесвера.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

Политическое решение канцелярии и Министерства обороны было принято вопреки совету руководящих военных в Бундесвере. Они выступили против снабжения этих гаубиц, поскольку на вооружении Бундесвера состоит 119 Panzerhaubitzen 2000, но лишь 40 являются боеспособными.

Правительство Германии проигнорировало беспокойство военных и решило передать Украине эти гаубицы. Публично об этом решении еще не объявляли.

Panzerhaubitzen 2000 - это тяжелые артиллерийские установки, разработанные немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Эти гаубицы поступили на вооружение Бундесвера осенью 1998 года. Panzerhaubitzen 2000 оснащена стволом длиной 52 калибры (8 м), автоматической системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Кроме того, установка имеет современную точную систему наземной навигации. Такие гаубицы способны стрелять на расстояние до 40 километров.

Колебания Германии в помощи Украине: главное

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

За отказ поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

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