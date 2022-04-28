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Немецкий Бундестаг одобрил 28 апреля предоставление Украине тяжелого вооружения.
За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", семь "воздержались". Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дебаты.
Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции и Оппозиционный блок ХДС/ХСС.
Напомним, ранее Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard.
Колебания Германии в помощи Украине: главное
- Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него пропали танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, предоставленный Украиной Германии с просьбой дать вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.
- Из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру оглашения недоверия Шольцу.