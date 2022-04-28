Ранее Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard.

Немецкий Бундестаг одобрил 28 апреля предоставление Украине тяжелого вооружения.

За это проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", семь "воздержались". Принятию решения предшествовали почти 70-минутные дебаты.

Предоставление вооружений поддержали партии правящей коалиции и Оппозиционный блок ХДС/ХСС.

Напомним, ранее Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard.

Колебания Германии в помощи Украине: главное

Немецкая компания Rheinmetall Landsysteme обратилась в федеральное правительство с запросом о разрешении на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

21 апреля стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него пропали танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, предоставленный Украиной Германии с просьбой дать вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

Из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру оглашения недоверия Шольцу.

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