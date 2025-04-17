По словам президента, сейчас ведется работа над текстом.

Украина и США сегодня могут в виртуальном режиме подписать меморандум о намерениях относительно будущего заключения серьезного соглашения о полезных ископаемых. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге.

Глава государства отметил, что на прошлой неделе техническая встреча в Вашингтоне была продуктивна и позитивна. В то же время, работа продолжалась вчера и продолжается сегодня.

"Наш первый вице-премьер (министр экономики Украины Юлия Свириденко) работает с командой Скотта Бессента (министра финансов США) и с Бессентом непосредственно", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Президент добавил, что американская сторона вернула сотрудничество к первым шагам. Ранее работа началась над серьезным соглашением, которое еще должен рассматривать парламент, надо пройти соответствующие процедуры, а юристы должны поработать так, чтобы был успех для обоих государств. Техническая встреча была положительной, потому что обе страны идут на встречу друг другу. Зеленский отметил:

"Пару дней назад, американская сторона предложила, все же, вернуться еще к одному шагу, пока юристы работают над соглашением - это меморандум о намерениях. У нас намерения положительные. Мы конструктивные. И мы это показываем. И поэтому, меморандум о намерениях, не само соглашение, а меморандум о намерениях может быть подписан в онлайн сегодня".

По его словам, именно сегодня украинская сторона согласилась на это.

"Я так понимаю, что они сейчас - вице-премьер работает с американской стороной над текстом", - сказал президент.

Он считает, что меморандум - это как первый шаг. В то же время, в рамках процесса подготовки к разработке соглашения о полезных ископаемых речь не шла об украинской газотранспортной системе.

Соглашение о полезных ископаемых

Ранее спикер МИД Георгий Тихий рассказал, что Украина и Соединенные Штаты Америки приближаются к заключению соглашения о полезных ископаемых. По его словам, по мнению украинской стороны, предыдущий раунд переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе прошел "конструктивно и позитивно", и "есть хорошие, правильные сдвиги вперед, которые приближают позиции сторон - приближают нас к заключению этого соглашения".

Заместитель министра экономики Тарас Качка заверил, что переговоры по соглашению о добыче полезных ископаемых не предусматривают конкретных сумм или долгов, а речь идет о создании инструмента для совместных инвестиций и взаимной выгоды.

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