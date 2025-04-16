По словам министра, соглашение будет подлежать ратификации в Раде и предоставлять возможность инвестиций и развития в Украине.

Украина и США достигли существенного прогресса в работе над соглашением о полезных ископаемых. Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко в Facebook.

"Положительный новый шаг с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины. Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением - есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах", - говорится в заметке.

По словам Свириденко, сейчас есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях - в ближайшее время планируется завершить формализацию соглашения.

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"Команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, много уже проработано, и уровень соглашения должен быть достаточно высоким", - отметила министр.

Она также сообщила, что соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде Украины, предоставит возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и США.

Соглашение о недрах - последние новости

По данным Bloomberg, США, скорее всего, смягчили свои требования относительно того, сколько средств должна вернуть Украина, которые получила за время полномасштабного вторжения РФ. Отмечается, что после переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила стоимость помощи, которую США предоставили Киеву с 300 млрд долларов до около 100 млрд долларов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых может быть подписано уже на этой неделе. По его словам, на прошлых выходных Украина выступила по этому вопросу с контрпредложением, поэтому переговоры до сих пор продолжаются.

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