По словам заместителя министра экономики, в рамках переговоров пока не обсуждаются конкретные суммы.

Переговоры Украины с США касательно сделки о добыче полезных ископаемых не предусматривают конкретных сумм или долгов. Речь идет о создании инструмента для совместных инвестиций и взаимной выгоды. Об этом рассказал заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире телемарафона.

"В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах. Я думаю, что есть много людей, которые высказывают свои оценки относительно тех или иных элементов сделки, и на них основаны сообщения в прессе. Я не могу назвать их ошибочными, не могу опровергать или подтверждать. Но скорее это элементы дискуссии, которые могут вестись вокруг соглашения", - сказал он.

Качка подчеркнул, что в переговорном процессе США пока не называют конкретные суммы, которые хотят получить благодаря сделке с Украиной.

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"Сейчас речь идет о выработке такого инструмента, который бы обеспечивал дальнейшую помощь со стороны США, инвестиции в Украину, зарабатывание на инвестициях в Украину и для Украины, и для США. И мы будем рады, если эти заработки от инвестиций будут больше той помощи, которую предоставляют США", - добавил заместитель министра экономики.

По словам Качки, выгода от соглашения для США заключается в заработке на инвестициях в Украине. Тем не менее это нельзя считать "выплатой долгов" за предоставленную помощь.

"Это не выплата, не какой-то долг, это вера в наше будущее. И если она будет приносить выгоду для американского народа, это хорошо, потому что будет выгода и для украинского народа тоже", - сказал Качка.

Заместитель министра экономики также заявил, что пока проект соглашения о полезных ископаемых находится в незавершенном виде. По его словам, обеим сторонам еще предстоит проделать много работы.

"На этой неделе мы хотим подбить определенный промежуточный результат, просто зафиксировать совместным заявлением, меморандумом о намерениях - отразить на письме прогресс... Возможно, даже сегодня будет подписан какой-то документ", - поделился Качка.

Сделка о добыче полезных ископаемых - важные новости

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина и США достигли существенного прогресса в работе над соглашением о полезных ископаемых. По ее словам, соглашение будет подлежать ратификации в Раде и предоставлять возможность инвестиций и развития в Украине.

Кроме того, Министр финансов США Скотт Бессант говорил о том, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых может быть подписано уже на этой неделе. Он поделился, на прошлых выходных Украина выступила по этому вопросу с контрпредложением, поэтому переговоры до сих пор продолжаются.

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