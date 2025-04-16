В МИД Украины надеются как можно скорее выйти на взаимовыгодное сотрудничество с США.

Украина и Соединенные Штаты Америки приближаются к заключению соглашения о полезных ископаемых. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал на брифинге.

По словам спикера, по мнению украинской стороны, предыдущий раунд переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе прошел "конструктивно и позитивно", и "есть хорошие, правильные сдвиги вперед, которые приближают позиции сторон - приближают нас к заключению этого соглашения".

Как сказал Тихий, работа продолжается над соглашением о полезных ископаемых практически каждый день.

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"Украинская и американская команды буквально каждый день обмениваются сообщениями, правками, то есть, продолжают дорабатывать этот документ. Мы считаем, что эта работа идет хорошим темпом. Там есть и чисто инвестиционно-финансовая часть и политическая часть в этом документе. Мы заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество действительно началось на основе документа и продолжаем над этим работать, и хотим как можно скорее выйти на взаимоприемлемый текст и на взаимовыгодное сотрудничество", - сообщил Тихий.

Отдельно спикер МИД подтвердил намерения сторон о подготовке к подписанию меморандума между Украиной и США.

"И есть готовность по нему продвигаться. И это может произойти достаточно быстро. И мы на это рассчитываем", - сказал Тихий.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, министр экономики Юлия Свириденко рассказала о работе над соглашением о полезных ископаемых. В частности она отметила новый шаг с США по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины, поскольку технические команды обеих стран очень основательно поработали вместе над соглашением. По состоянию на сейчас есть существенный прогресс, а юристы сделали правильные акценты в проекте соглашения.

Как подчеркнула Свириденко, сейчас есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях - в ближайшее время планируется завершить формализацию соглашения.

В то же время американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже на этой неделе. По его словам, на прошлых выходных Украина выступила по этому вопросу с контрпредложением, поэтому переговоры до сих пор продолжаются.

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