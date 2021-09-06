Осужденные сами сказали, что произошло в ИК-14, выяснили журналисты.

В российском городе Амурск (Хабаровский край) "бунт" в исправительной колонии №14 произошел из-за разногласий.

Причиной "бунта" стали "разногласия, которые возникли спонтанно", сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на слова осужденных.

В понедельник, 6 сентября, в ИК-14 приехала специальная комиссия, ее члены поговорили с заключенными, а также изъяли документы.

"Теперь из-за "разногласий" пятеро в больнице, еще двое погибли на месте", – отмечается на канале.

Напомним, 5 сентября российские правоохранители сообщили, что в исправительной колонии №14 была драка между людьми, которые отбывали наказание. В результате драки погибли двое осужденных, а четверо – пострадали. Один из пострадавших госпитализирован.

СМИ писали, что в ИК-14 был "бунт". По неподтвержденным сведениям, убит так называемый "смотрящий" за колонией и его помощник. Также появилась информация, что в колонии людей ночью во время сна забили тупыми предметами.

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Автор: Екатерина Присяжнюк