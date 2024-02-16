Неспособность США поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта, отметил он.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в заявлении по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального призвал оказать помощь Украине.

"Эта трагедия напоминает нам о ставках на данный момент. Мы должны обеспечить финансирование, чтобы Украина могла продолжать защищать себя от жестоких нападений и военных преступлений Путина. История наблюдает за Палатой представителей. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - цитирует американского лидера New York Post.

Также он раскритиковал решение Палаты представителей Соединенных Штатов о двухнедельных каникулах. Это только усиливает опасения, что Соединенные Штаты являются надежным союзником, говорит президент.

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"Это возмутительно. Это останется на страницах истории. Это действительно так. Это имеет последствия. И часы тикают. И это должно произойти. Мы должны помочь сейчас. Мы должны осознать, с чем мы имеем дело с Путиным", - добавил Байден.

Смерть Навального: что известно

Как известно, сегодня Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что российский оппозиционер умер в исправительной колонии - он якобы потерял сознание после прогулки, медики пытались его реанимировать, но безуспешно.

Украина и ряд других стран Европы обвинили в убийстве Навального российского диктатора Путина и Кремль.

Супруга Навального призвала все мировое сообщество сплотиться для победы над российским режимом.

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