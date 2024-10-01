Канцлер планирует поговорить с Путиным по телефону перед встречей G20 в Бразилии в ноябре.

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет впервые за почти два года напрямую поговорить с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание DIE ZEIT со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Отмечается, что Шольц рассматривает возможность телефонного разговора с Путиным в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре. Однако запрос на разговор еще не поступил.

Как отмечает издание, Шольц стал бы первым главой правительства наиболее важных стран, поддерживающих Украину, который возобновил бы прямой контакт с Путиным.

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Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года. Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз напрямую общались с Путиным в 2022 году.

Издание также отмечает, что в середине октября в Германии пройдут переговоры о дальнейшей поддержке Украины.

Шольц и война в Украине

Издание Welt написало, что Шольц наотрез отказался дать разрешение на удары по РФ немецким оружием.

Ранее Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией. По его словам, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, который якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

Также издание La Repubblica писало, что Шольц хочет войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть свои утраченные позиции. По информации итальянской газеты, Шольц готовит "мирный план" в войне России и Украины, который предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий.

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