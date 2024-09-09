Он подразумевает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", в войне России и Украины, который подразумевает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий. Как пишет итальянская газета La Repubblica, Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

"Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из глухого угла", - пишет издание.

Издание со ссылкой на источники в парламенте отмечает, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми сопартийцами "над своего рода "Минскими соглашениями", которые включают возможность передачи частей украинской территории Москве.

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При этом источник отмечает, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Отметим, что вчера Шольц заявил, что "сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и прийти к миру".

Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией

Немецкий канцлер заявил, что сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине.

По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленский, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

А бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что власти Украины не имеют ничего против, чтобы Германия стала посредником в переговорах Киева и Кремля. Он призвал немецкого канцлера Олафа Шольца выйти на Путина и обсудить с ним переговоры по Украине.

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