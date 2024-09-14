Шольц намекнул, что не поменяет своего решения, даже если США снимут запрет на использование своего оружия для ударов по территории РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц не даст ВСУ разрешения на удары из немецкого оружия по целям вглубине территории РФ, даже если это разрешат союзники.

"Так и останется... даже если другие страны решат иначе", - заявил Шольц, имея в виду США или европейские страны. "Я не буду этого делать, потому что считаю, что это проблема", - добавил он, пишет Welt.

Шольц упомянул сообщения о том, что власти США могут снять такие ограничения, и отметил, что не все предположения верны. В связи с этим издание отметило, что в последние месяцы США и Германия очень тесно координировали свои поставки оружия Украине. Кроме того, эти государства являются крупнейшими поставщиками оружия для Украины.

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Кроме того, Шольц обвинил Путина в том, что он поставил под угрозу будущее своей страны, напав на Украину. "Эта война также чрезвычайно глупа с точки зрения России", - сказал он, добавив, что во имя своих империалистических мечтаний Путин обрекает сотни тысяч российских солдат на серьезные ранения, смерти и разрушает экономические отношения России с миром.

Канцлер заверил, что Германия будет продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы она не развалилась. "У Украины будет более сильная армия, чем раньше", - констатировал Шольц.

Также он высказал мнение, что завершение войны может быть только в том случае, если Путин признает, что Украина не является вассальным государством.

Разрешение на удары по территории РФ

Украина уже давно просит западных союзников разрешить бить их оружием по военным объектам вглубине территории РФ. В настоящее время этот вопрос встал с новой силой. Лидеры некоторых европейских государств, а также Канада заявили, что ВСУ должны получить это разрешение.

Ключевые союзники Украины - Германия и США это разрешение не поддерживают. Однако в последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что президент США Джо Байден близок к решению о разрешении применять американское оружие по дальним объектам на территории РФ.

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