Зеленский вроде бы согласен, что пора обсудить переспективы мира непосредственно с самим агрессором.

Сейчас настал тот момент, когда стоит начать обсуждение мира в Украине. Об этом заявил канцлер Германии в интервью немецким СМИ, пишет ZDF.

"Я думаю, что это сейчас тот момент, когда мы должны обсудить, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации к миру. Бесспорно будет еще одна мирная конференция", - заявил он.

По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленский, с которым у него "хорошие" отношения. Тот якобы согласился, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции.

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В этом же интервью Шольц признался, что провальные для правящей партии результаты местных выборов в Саксонии и Тюрингии, которые состоялись в начале сентября, частично были следствием проукраинской позиции действующего правительства Германии.

"Мы приняли очень далеко идущие решения - и мы будем это делать. (...) Некоторые граждане не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину", - сказал Шольц, но заверил, что продолжит взятый курс, поскольку считает помощь Украине правильной политикой.

Перспектива мирных переговоров с РФ

Как писал УНИАН, на этой неделе президент Зеленский подтвердил, что Киев совместно с партнерами готовит к рассмотрению на следующем саммите мира, на который пригласят также и представителей РФ, детальный план окончания войны.

Однако в России предупреждают, что не пойдут на предложенную Украиной формулу мира, поскольку она предусматривает восстановление международно признанных границ Украины.

Недавно Путин говорил, что переговоры должны базироваться на "мирном плане", проект которого был подготовлен весной 2022 года. Этот план предусматривает фактическую капитуляцию Украины.

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