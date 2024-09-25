Избиратели боятся, что роль их страны в мире уменьшается из-за расходов на помощь.

Лишь каждый десятый немец доволен правительством Олафа Шольца в контексте действий Германии относительно войны в Украине. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что в общественных настроениях относительно места Германии в мире преобладают тревога, растерянность и пессимизм в то время, когда Берлин пытается сохранить поддержку Киева, а партии, выступающие против истеблишмента, достигли значительных успехов на местных выборах.

Издание напоминает, что Германия была крупнейшим источником военной и финансовой помощи Украине после Соединенных Штатов, предоставив вооружений на сумму более 18 миллиардов евро. Это центральная часть того, что канцлер Олаф Шольц назвал Zeitenwende (исторический перелом) во внешней и оборонной политике своей страны, "включая инвестиции 100 миллиардов евро в ее полуразрушенные вооруженные силы".

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"Однако существует беспокойство, что проект исчерпывается из-за растущих политических и экономических трудностей внутри страны после того, как бюджет помощи Украине на 2025 год сократили вдвое. Обычный оборонный бюджет также едва поспевает за инфляцией, несмотря на обещание канцлера, что Германия в будущем будет последовательно достигать своей цели НАТО тратить 2 процента ВВП на военные нужды", - говорится в материале.

По данным исследования D Part, Шольц "сумел" оттолкнуть почти всех: избирателей, которые считают, что он должен был сделать больше, избирателей, которые хотят мира с Кремлем, и избирателей, которые разрываются между обеими сторонами:

"В целом исследование показало, что 11 процентов были довольны тем, как правительство справилось с кризисом в Украине, тогда как 67 процентов были недовольны"

При этом лишь 32 процента заявили, что хотят, чтобы ЕС предоставил Украине "значительно более сильную" поддержку, а 41 процент выступили против. 68 процентов сказали, что они "обеспокоены" или "очень обеспокоены" тем, что Германия может быть непосредственно втянута в вооруженный конфликт в Европе в какой-то момент в течение следующих нескольких лет.

Олаф Шольц и война в Украине

На днях канцлер Германии Олаф Шольц сделал новое заявление о дальнобойных ударах по России. По его словам, Берлин имеет веские причины на то, чтобы не позволять это.

Ранее Шольц заявил, даст ли Украине ракеты Taurus, способные долететь до Москвы. Канцлер ФРГ подчеркнул, что остается непоколебимым в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет.

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