После уничтожения Северного потока в 2022 году страны Европы волнуются за свою подводную инфраструктуру.

Бельгия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Великобритания и Дания подписали соглашение о защите критической подводной инфраструктуры от иностранных диверсий и атак, пишет Politico.

Издание отмечает, что страны Европы волнуются о безопасности своей подводной инфраструктуры из-за уничтожения Северного потока в 2022 году. Тогда были повреждены два газопровода, которые соединяли РФ и Германию в Балтийском море.

"Северное море является движущей силой Европы по возобновляемой и нулевой энергетике, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте. Поэтому чрезвычайно важно защитить его критическую энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем", - сказал британский министр ядерной и возобновляемой энергетики Эндрю Боуи в интервью Reuters.

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Со ссылкой на власти Дании, Politico пишет, что в рамках нового соглашения, страны будут сотрудничать в вопросах защиты и безопасности своих объектов в море, обмениваться разведывательной информацией по этому поводу и оперативно сообщать о возникших проблемах. Отмечается, что это соглашение будет дополнять работу НАТО над обеспечением безопасности в регионе.

Взрывына "Северных потоках": что известно

В 2022 году произошли взрывы, которые повредили обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одну из двух ниток "Северного потока-2".

Впоследствии в Польше заявили, что в диверсии виновата РФ. Соответствующие доказательства Варшава передала Берлину.

Накануне стало известно, что швейцарская компания Nord Stream - оператор одноименных газопроводов - судится со страховщиками на сумму около 400 млн евро за отказ покрыть убытки от взрывов на "Северных потоках".

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