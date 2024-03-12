Компания подала иск, утверждая, что страховщики не компенсировали ущерб, причиненный подводными взрывами.

Швейцарская компания Nord Stream – оператор одноименных газопроводов – судится со страховщиками на сумму около 400 млн евро за отказ покрыть убытки от взрывов на "Северных потоках",пишет Financial Times со ссылкой на судовой иск.

Отмечается, что компания подала иск в прошлом месяце, утверждая, что страховщики "не заплатили" ущерб, причиненный подводными взрывами, которые повредили и деформировали трубопроводы "Северный поток–1" и "Северный поток–2" на дне Балтийского моря.

Компании Lloyd's of London и Arch Insurance указаны как представительские ответчики от имени нескольких страховщиков, заключивших полисы. Судебные документы показывают, что "предварительная и высокая оценка" расходов Nord Stream на удаление воды и стабилизацию трубопроводов, ремонт и замещение потерянного газа составляет от 1,2 млрд евро до 1,35 млрд евро.

Видео дня

Nord Stream утверждает, что взрывы были отдельным событием для целей обоих полисов. Требование в размере 400 млн евро равномерно распределено между основной и дополнительной группами страхования. Компания также требовала около 3,7 млн евро за оценку ущерба, а также другие расходы.

Взрывы на "Северных потоках"

Газопроводы "Северный поток", проходят через Балтийское море в Германию. Взрывы в 2022 году повредили обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одну из двух ниток "Северного потока-2". В октябре 2023 года в Польше заявили, что к подрыву газопроводов причастна РФ. Западные СМИ также писали об украинском следе в диверсии.

В то же время уже две европейские страны прекратили расследование взрывов на газопроводах. Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследование, заявив, что шведской юрисдикции в деле нет. Впоследствии Дания отказалась от расследования взрывов на "Северных потоках" непосредственно у ее территориальных вод.

Вас также могут заинтересовать новости: