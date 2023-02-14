В НАТО намерены увеличить усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы.

В НАТО создадут координационную группу для усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

Такое заявление на брифинге сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО продолжает работать над мерами безопасности стран-членов Альянса, одним из направлений которой является защита критической подводной инфраструктуры.

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"Мы решили создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимых мест и взаимодействовать с промышленностью. Это поддержит наши усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы", – сказал генсек НАТО.

"Мы будем тесно сотрудничать с Европейским Союзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости и критической инфраструктуре", – отметил он.

Взрывы на "Северном потоке"

В конце сентября 2022 года оператор Nord Stream собщил, что в обеих нитях российского газопровода резко снизилось давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа.

27 сентября 2022 года появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС.

Прес-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что российские власти не исключают возможности саботажа.

В Евросоюзе считают, что утечки газа произошли в результате умышленных действий. Лидеры западных стран также не исключали, что это был саботаж.

Ответственными за расследование в ЕК назвали представителей Швеции, Дании и Германии.

Россия предложила свое участие в расследовании взрывов на газопроводе.

Шведская прокуратура сообщила агрессору, что не заинтересована в реализации инициативы России о создании совместной следственной группы для расследования повреждений на объектах.

Отказ от сотрудничества в Швеции объяснили тем, что удовлетворение запроса России представляло бы угрозу безопасности страны.

Служба государственной безопасности Швеции подтвердила, что утечка произошла в результате взрывов.

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