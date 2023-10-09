Отмечается, что часть подозреваемых россияне.

В Польше считают, что к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" причастна Российская Федерация. В Германии скептически относятся этой информации.

Издание Zeit пишет, что польская секретная служба направила немецким коллегам сообщение о том, что установлены личности части экипажа парусной яхты "Андромеда", которая находилась в зоне подрыва трубопроводов. Согласно сообщению, несколько человек, которые могли находиться на яхте хотя бы часть времени, имели российское гражданство.

Считается, что судно "Андромеда" сыграло решающую роль в атаке на газопроводы Nord Stream 26 сентября 2022 года.

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"У нас есть веские основания предполагать, что именно эта яхта использовалась для совершения преступления", - заявил в июне заместитель генерального прокурора Ларс Отте в комитете по внутренним делам германского бундестага.

По данным прокуратуры Гданьска, 19 сентября 2022 года во время остановки яхты в польском городе Колобжег польские пограничники проверили экипаж "Андромеды" и записали личные данные членов экипажа. Мужчины якобы предъявили болгарские документы, которые были явно поддельными. Один из них, предположительно шкипер яхты, представился как "Михаил Попов"

Взрывы на "Северных потоках" - главные новости

Взрывы произошли на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 23 сентября 2022 года. В Москве сразу заявили о диверсии. Некоторые эксперты и СМИ также склоняются к версии умышленного подрыва, но считают, что это сделаи сами россияне.

Сначало датское энергетическое агентство сообщило, что перед взрывом были замечены неизвестные. Позже стало известно, что в акватории находились военные корабли РФ.

В мае 2023 года журналисты-расследователи нашли новые доказательства причастности Кремля. Выяснилось, что в Балтийском море тогда находились корабли РФ - буксир SB-123 и корабль военно-морского флота "Сибиряков".

12 июля стало известно, что Германия обнаружила следы подводной взрывчатки в пробах, взятых с яхты, которая, как подозревают, "могла быть использована для перевозки взрывчатки" для подрыва газопроводов.

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