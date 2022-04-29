Швейцарский торговый дом Trafigura сокращает закупки российской нефти.

Российская компания "Роснефть" не будет поставлять дизельное топливо из порта Приморск в мае. Нефтяная компания была одним из крупнейших экспортеров дизтоплива из балтийского порта.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что экспорт российского дизтоплива из Приморска в мае снизится более чем на 30% по сравнению с апрелем и составит до 1,114 миллиона тонн.

Стоит отметить, что "Роснефть" была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива из Приморска. В 2021 году компания Trafigura выиграла тендер на покупку дизельного топлива из Приморска на текущий год, но позже появилась информация и резком сокращении закупки нефтепродуктов у "Роснефти" более чем на 80%. Решение принял после полномасштабного нападения России на Украину

По данным Международного энергетического агентства, страны Европы является конечным пунктом назначения для почти половины российских нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает, что в шестом санкционном пакете ЕС против РФ обязательно должно быть предусмотрено эмбарго на импорт российской нефти.

В свою очередь Германия постепенно будет отказываться от покупки российских энергоносителей. Берлин намерен уже к концу 2022 года полностью прекратить импортировать российскую нефть.

Но уже через две недели апреля нефтяная промышленность Российской Федерации потеряла 7,4% ежедневной добычи. По прогнозам, добыча ключевого экспортного товара РФ будет только падать.

25 апреля стало известно, что ЕС готовит "разумные санкции" в отношении импорта российской нефти, направленные на минимизацию убытков для собственной экономики.

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