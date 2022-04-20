Отмечается, что решение Германии об отказе от российских энергоносителей – окончательное.

Германия постепенно будет отказываться от покупки российских энергоносителей. В частности, уже к концу 2022 года Берлин намерен полностью прекратить импортировать российскую нефть.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с главами МИД Балтии в Риге, пишет Reuters.

Бербок подчеркнула: вскоре Германия откажется и от закупки угля в РФ. Это должно произойти до конца лета этого года.

"Германия откажется от импорта российского угля до конца лета. Импорт нефти мы наполовину сократим к лету и до конца года сведем на нет", – отметила она.

При этом глава МИД Германии подчеркнула: несмотря на то, что точных сроков отказа страны от российского газа пока нет, он – неизбежен. Причина - желание Европы обрести энергетическую независимость от России.

"Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа. Лучше сделать сегодня, чем завтра", – отметила Бербок.

При этом она подчеркнула: решение Германии об отказе от российских энергоносителей – окончательное. По ее словам, в прошлом страна "делала ошибки", поэтому сейчас отказ от нефти, газа и угля из РФ является необходимым.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в поставках российского газа. Он также отметил, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго в отношении страны-террориста.

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