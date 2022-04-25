Брюссель в скором времени представит шестой пакет санкций против РФ, включающий "определенную форму" нефтяного эмбарго.

Европейский Союз готовит "разумные санкции" в отношении импорта российской нефти, направленные на минимизацию убытков для собственной экономики.

Об этом вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил изданию The Times.

По его словам, Брюссель вскоре представит шестой пакет санкций против РФ, что включает "определенную форму" нефтяного эмбарго.

"Мы работаем над шестым пакетом санкций, и одним из вопросов, которые мы рассматриваем, является определенная форма нефтяного эмбарго. Когда мы вводим санкции, мы должны делать это таким образом, чтобы максимизировать давление на Россию, минимизируя вред для себя", – сказал Домбровскис.

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает, что в шестом санкционном пакете ЕС против РФ обязательно должно быть предусмотрено эмбарго на импорт российской нефти.

В свою очередь Германия постепенно будет отказываться от покупки российских энергоносителей. Берлин намерен уже к концу 2022 года полностью прекратить импортировать российскую нефть.

Но уже через две недели апреля нефтяная промышленность Российской Федерации потеряла 7,4% ежедневной добычи. По прогнозам, добыча ключевого экспортного товара РФ будет только падать.

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