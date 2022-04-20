Президент сказал, что Украина признательна за 5 санкционных пакетов, за работу Евросоюза в этом направлении.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нефть точно должна войти в шестой пакет санкций ЕС против России, без нее он будет пустым.

Об этом он сообщил в заявлении по результатам встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

"Сегодня мы обсудили направление, где ЕС может нам еще больше помочь, чтобы остановить эту варварскую войну против нашего мирного населения. Первое - максимальное усиление санкционного давления, об этом долго говорили. Наконец-то хочется сделать все, чтобы лишить РФ всех возможностей финансировать эту позорную войну", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Украина признательны за 5 санкционных пакетов, за работу Евросоюза в этом направлении.

"Но, к сожалению, некоторые вещи, по нашему мнению, еще не доведены до конца... Надо их подробнее разобрать и все же ввести. Мы очень хотим, чтобы как можно быстрее был принят следующий мощный шестой санкционный пакет, мы призываем к полному энергетическому эмбарго, включая импорт нефти и газа, нефть должна точно войти в шестой пакет, без нее, мы считаем, что пакет не будет мощным, а будет пустым", - считает он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо наконец включить все российские банки в список тех банков, которые отключают от SWIFT, в том числе "Сбербанк" и "Газпромбанк", и "поставить точку в этом направлении в отношении санкционной политики".

Кроме того, по мнению Зеленского, необходимо заблокировать все счета РФ и ее компаний, направив эти средства на восстановление Украины.

"Каждый российский госслужащий и его семья должны почувствовать на себе действие санкций и последствия их личной поддержки войны против Украины", - уточнил он.

Второе направление, в котором ЕС может помочь Украине, - это безотлагательно обеспечить Украину всем необходимым современным вооружением.

"Договорились об объединении усилий ради восстановления критической инфраструктуры в Украине, инфраструктуры населенных пунктов... Учитывая большое количество внутренне перемещенных лиц в Украине, существует насущная необходимость начать эту работу по восстановлению городов уже сейчас, не дожидаясь, когда закончится эта война", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Украина стала лидером процесса введения санкций против российских энергоносителей.