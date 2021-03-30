Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Канада ввела новые санкции против двух граждан России и четырех компаний из-за их причастности к сооружению Керченского моста.

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"Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил новые санкции против двух физлиц и четырех организаций... в ответ на незаконную аннексию Россией Автономной республики Крым", - говорится в сообщении канадского МИД.

Под санкции попали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Отмечается, что ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

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Автор: Людмила Жерновская