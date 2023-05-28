По ее словам, РФ продолжает свои варварские нападения.

В Евросоюзе после последних массированных воздушных атак российских оккупантов на Днепр и Киев пообещали привлечь к ответственности руководство страны-агрессора.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС набила Массрали в своем Twitter. По ее словам, РФ ответит за террор и убийство гражданского населения.

"Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности", — написала Массрали.

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Последние атаки России по Украине

Как сообщал УНИАН, 26 мая российские захватчики ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники. По последним данным пострадали 32 человека, 13 из них-до сих пор в больнице. Пятеро - в тяжелом состоянии.

В ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. по словам президента Владимир Зеленского, это одна из самых мощных таких атак по столице. Российские оккупанты атаковали Украину 59 иранскими дронами"Shahed", 58 из них были уничтожены нашими защитниками

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