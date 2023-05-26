В настоящее время информация об ударе уточняется.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру есть попадание в медучреждение.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Ракетный удар по Днепру. Рашистские уроды попали по медучреждению", - сообщил Лысак и добавил, что в результате удара есть пострадавшие.

Он добавил, что в настоящее время информация уточняется.

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"Единственный официальный источник информации - областная военная администрация. Не распространяйте лишнего. Не распространяйте фейки", - призвал глава ОВА.

Напомним, час назад УНИАН сообщал, что в Днепре прогремели взрывы, после чего была объявлена воздушная тревога.

Ночная атака на Днепр

В ночь на 26 мая армия РФ запустила по Днепропетровской области 5 крылатых ракет и 6 дронов "Шахед". Как сообщил тогда Лысак, в одном из частных домовладений произошел пожар, повреждены два дома и авто. Горели два частных предприятия.

Также в городе повреждена заправка, ранение получил ее работник. Кроме этого, значительные разрушения понесло транспортное предприятие.

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