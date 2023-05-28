По словам президента, Россию не спасут ни "Шахеды", ни любые другие средства террора, которые она унизительно ищет по миру.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную массированную атаку оккупантов "Шахедами" и отметил, что Украина поставит точку в истории московской деспотии.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении. Зеленский напомнил, что сегодня наше государство прошло через одну из крупнейших российских атак "Шахедами", и во время этой террористической атаки количественно мощнейший удар был направлен именно против Киевщины.

"Именно так Россия отмечает день нашего древнего Киева. За свою историю Киев видел разные подлости от захватчиков. Пережил их всех, переживет и рашистов. Ни одного из них здесь не будет. Киев и все наши города, вся наша Украина поставит точку в истории московской деспотии, которая очень долго и очень разным народам несла порабощение", - подчеркнул глава государства.

Видео дня

По словам Зеленского, Россию не спасут ни "Шахеды", ни любые другие средства террора, которые она унизительно ищет по миру.

"Ибо сила-она в людях, она – в городах, она – в жизни, а когда презирают и жизнь, и людей, и наиболее весомые для культуры города, будет только проигрыш для России. И даже сотни "Шахедов" от этого ее не спасут. Лишь добавят позора России", - сказал президент.

Ночная атака по Украине

В ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed - 136/131 с северного направления - Брянская область, и Южного-Краснодарский край. Самый мощный удар был направлен против Киевской области и столицы. В результате атаки в нескольких районах столицы есть разрушения из-за падения обломков беспилотников и жертвы среди людей.

В целом, как сообщили в Генеральном штабе, сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину 59 иранскими дронами"Shahed", 58 из них были уничтожены нашими защитниками

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