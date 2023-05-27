По состоянию на сейчас известно о 32 пострадавших.

В Днепре всю ночь продолжались поисковые работы на месте ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами. Число пострадавших возросло до 32.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, поисковая операция продолжается. Осталось разобрать 10% завалов. Погибли два человека. В Днепре объявлен День траура.

"На сейчас разобрали 90% завалов. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты", - отметил Лысак.

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По его словам, пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - в тяжелом состоянии.

Обновлено в 8:56. В ГСЧС уточнили, что по состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены.

Удар по Днепру 26 мая

Утром 26 мая российские захватчики в очередной раз ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники. Также разрушена ветеринарная больница.

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что один из погибших просто проходил мимо во время ракетной атаки.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку, заявил, что Украина должна одержать победу над этими нелюдями безвозвратно и как можно быстрее. По его словам, атаку совершили "абсолютно больные существа".

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