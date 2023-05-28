В Воздушных силах ВСУ ранее заявили, что в целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54.

Согласно уточненной информации, в ночь на 28 мая российские оккупанты атаковали Украину 59 иранскими дронами"Shahed", 58 из них были уничтожены нашими защитниками. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"По уточненной информации, в эти сутки, ночью, Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА" Shahed", 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

Всего, как отмечается, в течение этих суток противник нанес 91 авиационный удар и совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Атака на Украину 28 мая - главное

В ночь на 28 мая враг атаковал Украину иранскими ударными дронами Shahed - 136/131 с северного направления - Брянская область, и Южного - Краснодарский край.

В Воздушных силах ВСУ ранее заявили, что в целом зафиксированы пуски рекордного количества дронов-камикадзе - 54, а 52 из них были уничтожены.

Противник направил на военные объекты и объекты критической инфраструктуры страны в центральных регионах, в частности на Киевскую область.

В частности, во время ночной атаки против Украины россияне ударили "Шахедами" по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Зафиксированы повреждения. Кроме того, в нескольких районах столицы есть разрушения из-за падения обломков беспилотников и жертвы среди людей.

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