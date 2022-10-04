Лидером по потерям стал глава совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, состояние которого сократилось на 60%.

С начала этого годабогатейшие граждане России обеднели в общей сложности на $94 млрд.

Более трети этих потерь пришлось на последний месяц, следует из рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Согласно рейтингу, лидером по потерям является генеральный директор ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, который с начала 2022 года лишился $9,8 млрд (сейчас его состояние оценивается в $19,1 млрд).

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На втором месте – близкий к российскому президенту Владимиру Путину олигарх, владелец инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко, потерявший $9,7 млрд, или почти половину своего состояния.

На третьем месте - самый богатый олигарх РФ 2022 года по версии журнала Forbes Владимир Лисин: его состояние уменьшилось на $9,1 млрд (на данный момент у Лисина – $18,9 млрд).

В процентном соотношении лидером по потерям оказался председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг – его состояние уменьшилось более чем на 60% и составляет сейчас $11,2 млрд.

Также почти половину своего состояния потерял с начала года Роман Абрамович: оно упало с $18 млрд до $9,7 млрд.

Потери российских олигархов

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину страны ЕС, США и Канада ввели целый ряд санкций против российских олигархов. Некоторые из них находились в санкционных списках еще с 2014 года после аннексии Крыма.

Так имущество подсанкционных российских олигархов власти нескольких стран уже арестовали. Среди арестованного - виллы и другие объекты недвижимости, самолеты и яхты олигархов.

Например, в Нью-Йорке выдали ордер на арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, которые находятся в собственности российского олигарха Романа Абрамовича. Общая стоимость самолетов превышает $400 млн.

Хотя Абрамович не входит в санкционный список США, но находится под санкциями других стран, включая Великобританию. Поэтому ранее в Португалии арестовали дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро.

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