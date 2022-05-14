За две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину российский олигарх пытался продать эту недвижимость.

В португальском регионе Алгарви арестован дом российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 10 млн евро.

Об этом сообщила газета Público. По данным издания, за две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать эту недвижимость, но португальская государственная банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила об этом полиции. По требованию португальского МИДа регистрация собственности была заморожена с 25 марта.

Напомним, после начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы, включая лондонский футбольный клуб "Челси", были заморожены. Тогда Абрамович подписал договор о продаже клуба консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на общую сумму $7,3 млрд. Это больше половины состояния российского олигарха, которое оценивается в $13,9 млрд. Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью $120 млн. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.

Однако российскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.

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