Российские супруги копировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине.

Португальская полиция провела обыск в муниципальном Центре поддержки беженцев из-за обвинений в передаче РФ личных данных украинских беженцев.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета Сеттубал, а также ассоциации мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой является российское супругов. Также полиция изъяла документы.

Старт скандалу дала публикация 29 апреля газеты Expresso. В нем утверждалось, что российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия, копировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов их семей в Украине.

Expresso сообщает, что служба безопасности Португалии внимательно следила за деятельностью Хашина с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Как отмечается, городские власти Сетубала, где большинство имеет Коммунистическая партия Португалии, помогали "сотрудничеству" супругов с центром для беженцев.

После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашинов с российским государством.

Позже в правительстве заявили, что это дело надо расследовать до самого конца" и что правительство "не позволит, чтобы до тех, кто приезжает сюда... не относились с достоинством и уважением".

Напомним, Португалия приняла почти 36 тысяч украинских беженцев. При этом Португалию уже обвиняли в передаче конфиденциальных данных – в этом году мэрию Лиссабона оштрафовали на 1,2 миллиона евро за передачу личных данных российских протестующих посольству РФ.

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