Украинцы в США смогут получить статус временной поддержки, который позволяет находиться на территории страны до 18 месяцев и работать. Официально решение обнародуют 19 апреля
Об э том сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.
"Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен", - говорится в сообщении
Ермак отметил, что решение обнародуют 19 апреля. По его словам, теперь украинцы, которые находились в США на 11 апреля, смогут воспользоваться программой.
Справка УНИАН. Статус временной защиты в США позволяет жить в США сроком до 18 месяцев, а также дает право на подачу документов на разрешение на трудоустройство.
Как ранее сообщал УНИАН, в США заявили о готовности принять до 100 тысяч украинцев, которые спасаются от войны. При этом количество украинцев, прибывающих в США, относительно небольшое в сравнении с 3,8 миллиона жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения РФ.
2 апреля появилась информация о том, что на границе США и Мексики увеличивается поток беженцев из Украины после заявления администрации Белого Дома о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев.