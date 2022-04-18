Андрей Ермак уточнил, что программой смогут воспользоваться украинцы, которые находились в стране по состоянию на 11 апреля.

Украинцы в США смогут получить статус временной поддержки, который позволяет находиться на территории страны до 18 месяцев и работать. Официально решение обнародуют 19 апреля

Об э том сообщил глава офиса президента Андрей Ермак.

"Рад сообщить, что анонсированный в начале марта специальный статус (Temporary Protected Status) для граждан Украины, физически находившихся в США, с сегодняшнего дня официально введен", - говорится в сообщении

Ермак отметил, что решение обнародуют 19 апреля. По его словам, теперь украинцы, которые находились в США на 11 апреля, смогут воспользоваться программой.

Справка УНИАН. Статус временной защиты в США позволяет жить в США сроком до 18 месяцев, а также дает право на подачу документов на разрешение на трудоустройство.

Как ранее сообщал УНИАН, в США заявили о готовности принять до 100 тысяч украинцев, которые спасаются от войны. При этом количество украинцев, прибывающих в США, относительно небольшое в сравнении с 3,8 миллиона жителей Украины, принятых странами Европы после вторжения РФ.

2 апреля появилась информация о том, что на границе США и Мексики увеличивается поток беженцев из Украины после заявления администрации Белого Дома о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев.

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