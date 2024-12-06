Москва ограничилась минимальной поддержкой, несмотря на активные действия повстанцев.

Режим сирийского диктатора Башара Асада может не выдержать наступления повстанцев, если Россия не окажет быструю и значительную военную поддержку, считает младший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куильям.

"Очень сомнительно, что режим сможет выжить без быстрого крупномасштабного развертывания российских войск. По мере того как HTS (Hayat Tahrir al-Sham) и другие силы наступают на Дамаск, перспектива такого развития событий начинает казаться весьма призрачной", - сказал Нил Куильям в интервью CNN.

По его мнению, режим может оказать больше сопротивления в Дамаске, чем в Алеппо и Хаме, но в "настоящее время импульс находится на стороне HTS и других боевых групп - все они очень мотивированы и намерены отстранить Асада от власти".

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Россия нанесла авиаудары по оплоту повстанцев Идлибу и, после того как он перешел под контроль повстанцев, по городу Алеппо. Куильям указывает, что Россия до сих пор демонстрировала "минимальную" поддержку находящемуся у власти Асаду. Он отметил:

"Удивительно, что вмешательство России до сих пор было минимальным, учитывая масштаб ее предыдущего развертывания в 2015 году, когда режим Асада в последний раз выглядел так, будто его вот-вот сметут".

Поскольку российские вооруженные силы "перегружены" войной в Украине, аналитик считает, что у Москвы "нет возможности прийти на помощь режиму Асада в этот раз".

Наступление повстанцев в Сирии - последние новости

После захвата Хамы сирийские повстанцы продолжили свое сенсационно успешное наступление и вплотную подошли к городу Хомс. Его захват разрежет пополам контролируемую правительством территорию Сирии, сообщает Reuters.

Кроме успешного наступления, которое в западной части Сирии ведут силы группировки Хайат Тахрир аш-Шам, свои достижения имеют и курды, которые захватили значительные пустынные пространства в центрально-восточной части страны, включая важный город Дейр-эз-Зор. Также начинаются локальные восстания против правительства Башара Асада на юге Сирии.

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