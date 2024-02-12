Трамписты говорят, что в худшем случае Трамп может потерять президентский пост.

В Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом, а в худшем случае может привести к его импичменту. Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс направил записку в офис Республиканской партии в Сенате, в которой утверждал, что закон об иностранной помощи может связать руки Трампу-президенту, если он захочет потом остановить финансирование Украины.

В этой записке Вэнс также отмечает, что Трамп может даже спровоцировать свой импичмент, если попытается остановить поставки оружия Украине, которые на тот момент уже будут предусмотрены законом (если закон таки примут).

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Politico отмечает, что сенатор Вэнс является одним из наиболее последовательных противников оказания военной помощи Украине. Он прилагает все усилия, чтобы сорвать любые поставки американского оружия Киеву.

Проблема американской помощи Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Конгресс США наконец начал рассматривать законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что на этой неделе свое окончательное слово скажет верхняя палата парламента - Сенат, где доминируют демократы.

Но после этого свое согласие на отправку оружия должна дать еще и нижняя палата - Палата представителей, где хозяйничают республиканцы. Ранее именно эта палата Конгресса не могла принять закон о помощи Украине, из-за чего его рассмотрение начали по немного нестандартной схеме - с Сената.

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