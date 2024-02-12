Колумнист газеты отмечает, что для трампистов легко втыкать нож в спину Украине, потому что они не смотрят в глаза своей жертве.

Спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону и другим республиканцам-трампистам, которые блокируют крайне необходимую украинцам помощь, стоит приехать в Украину и воочию увидеть войну. Об этом написал в своей колонке для The Washington Post колумнист Макс Бут, который недавно тоже побывал в Украине.

Он отметил, что типичное утро в Украине начинается с воздушной тревоги и похода в бомбоубежище, где иногда приходится сидеть часами. Хотя большинство российских ракет и дронов перехватывают силы ПВО, некоторым удается прорваться.

"В Днепре мы посетили многоквартирный дом, где ранее в результате российского ракетного удара погибли по меньшей мере 64 человека. Довольно ужасно, но мы все еще могли видеть одежду, которая висела в шкафу на верхнем этаже - видно, так как вся передняя стена здания исчезла. Другие российские ракеты поразили больницы, школы и торговые центры в этом районе. Это цели, которые не имеют военного значения, уничтожение которых является преступлением против человечества", – рассказывает обозреватель.

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Макс Бут также делится впечатлениями от поездки в Харьков, который постоянно обстреливают ракетами. Половина зданий в городе стоят с окнами, забитыми фанерой, лучший отель города разрушен, а дети учатся в подземной школе в метро или просто онлайн.

"Я был поражен украинской изобретательностью в превращении пяти станций метро в школы, но был разбит сердцем из-за необходимости это сделать", - пишет колумнист.

Бут рассказывает, как поехал на Северную Салтовку – спальный район Харькова, где не уцелело ни одной многоэтажки. Там он встретил пожилую женщину, которая со слезами рассказала об ужасных первых месяцах войны, когда русские обстреливали район из артиллерии каждый день.

"Я хотел бы утешить ее и сказать, что сейчас она в безопасности, но доказательства говорят об обратном. (...) Война продолжается - конца не видно. Путин мобилизовал больше войск, перевел свою экономику на военное положение и купил оружие у Ирана и Северной Кореи. Украине трудно идти в ногу", – пишет обозреватель.

Бут отмечает, что сейчас Украина имеет проблемы с пополнением армии солдатами и с нехваткой вооружений. И если первое - это дело самих украинцев, то в дефиците оружия виноват Запад, отмечает колумнист.

"Я думаю, что [спикера Палаты представителей Майка] Джонсона, который утверждает, что является набожным христианином, могут тронуть страдания украинцев — и их мольбы о большей поддержке США. Но Джонсон не был в Украине с момента российского вторжения и не сообщал ни о каких планах посетить. Это меня волнует. Легче вонзить людям нож в спину, если ты не хочешь смотреть им в глаза", – пишет колумнист The Washington Post Макс Бут.

Ситуация с помощью США Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Сенат США начал рассмотрение альтернативного законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, из которого убрали проблемную часть об американо-мексиканской границе. В воскресенье сенаторы преодолели последнюю бюрократическую преграду, что в теории открывает возможность утвердить помощь на уровне Сената уже на этой неделе.

Но свое согласие на выделение помощи зарубежным партнерам США также должна дать и нижняя палата Конгресса – Палата представителей, где господствуют республиканцы во главе с трампистом Майком Джонсоном. Он пока уклоняется от конкретных обещаний по этому законопроекту. При этом он говорит, что Израиль нуждается в срочной помощи, а об Украине не вспоминает, хотя здесь ситуация значительно тяжелее.

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