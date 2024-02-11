Сейчас американские депутаты пытаются преодолеть разногласия по ряду вопросов в законопроекте.

В воскресенье Сенат США приблизился к принятию пакета помощи на сумму 95,34 миллиарда долларов для Украины, Израиля и Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

"Возглавляемый Демократической партией Сенат устранил последнее процедурное препятствие и продвинулся дальше в направлении окончательного голосования за принятие закона О внешней помощи в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, демократы и республиканцы не могут договориться о голосовании за одобрение помощи в целом, поэтому сейчас Сенат пошагово голосует за поправки к закону о помощи зарубежным партнерам.

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Республиканцы в частности добиваются того, чтобы в законопроект вернули вопрос границы с Мексикой. Также они хотят убрать из пакета помощи партнерам всю гуманитарную помощь, ограничив поставки только оружием и материальными средствами. Этими поправками республиканцы вынудили Сенат "выполнять лабиринт парламентских правил, отнимающих много времени", отмечает Reuters.

По оценкам CNN, финальное голосование в Сенате состоится "где-то в течение недели". Но на этом дело еще не будет решено. После сената законопроект передадут во вторую палату Конгресса-Палату представителей, которую контролируют республиканцы во главе с радикальным трампистом Майком Джонсоном. По закону он вообще не обязан выносить этот законопроект на голосование. А если вынесет - нет гарантий, что документ одобрят, ведь многие республиканцы выступают категорически против дальнейшей помощи Украине.

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