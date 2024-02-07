По его словам, Палата представителей "позволяет процессу идти своим чередом".

Палата представителей Соединенных Штатов Америки будет рассматривать предложение сенаторов об отдельном голосовании за помощь Украине, Израилю и Тайваню – без привязки к усилению безопасности американской границы – "по мере поступления".

Такое заявление сделал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Видео с его выступлением опубликовал в Twitter журналист CNN Ману Раджу.

"Посмотрим, что сделает Сенат. Мы позволяем процессу идти своим чередом и будем разбираться по мере поступления. Я ясно дал понять, что нужно рассматривать эти вопросы по существу. Израиль отчаянно нуждается в помощи, все это знают", – заявил Джонсон.

Видео дня

По его словам, с момента выделения Израилю отдельного пакета помощи ситуация обострилась. При этом по вопросу помощи Украине, которая также критически нуждается в поддержке, он ничего не сказал.

"Мы ждем действий Сената, и это иногда разочаровывает. Но так это работает", – добавил спикер Палаты представителей.

Помощь Украине от США

Как известно, еще в конце октября 2023 года президент США Джо Байден подал запрос о выделении дополнительного финансирования на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие вопросы. Общая сумма пакета составила около 100 млрд долларов. Из них примерно 60 млрд – для Украины.

Однако по состоянию на февраль 2024 года запрос так и не одобрен. Главным проблемным моментом стал мигрантский кризис в США – законодатели отказываются голосовать за помощь Украине до усиления безопасности границы.

7 февраля стало известно, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует исключить двухпартийное соглашение по безопасности границ из законопроекта о чрезвычайных расходах на оборону. Он хочет внести в документ пакет финансирования помощи Украине и Израилю. В СМИ пишут, что сенаторы ожидают принятия закона без изменений в пограничной политике. Отмечается, что обнародованная в воскресенье пограничная реформа была решительно отвергнута большинством республиканцев в Сенате.

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